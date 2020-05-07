HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kapadokya'daki turizmciler koronavirüs süreci sonrasından umutlu

Kapadokya'daki turizmciler koronavirüs süreci sonrasından umutlu
07.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:10

Yeni tip koronavirüs sürecinin ardından tatilcilerin az sayıda kişinin konakladığı otelleri tercih edeceğinin öngörülmesi, çok sayıda modern butik otelin yer aldığı Kapadokya'daki turizmcileri umutlandırdı.

Yeni tip koronavirüs sürecinin ardından tatilcilerin az sayıda kişinin konakladığı otelleri tercih edeceğinin öngörülmesi, çok sayıda modern butik otelin yer aldığı Kapadokya'daki turizmcileri umutlandırdı.

Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede gösterilen başarı sayesinde, turizm merkezlerinde yaz aylarından itibaren kıpırdanmaların başlayacağını belirtti.

Koronavirüsün turizm açısından değerlendirildiğinde bazı geleneklerin ve seyahat alışkanlıklarının değişeceğine inandığını dile getiren Demir, insanların büyük oteller yerine daha küçük ve kabalıktan uzak işletmeleri tercih edeceğini düşündüğünü söyledi.

Kapadokya'nın bu anlamda en çok tercih edilen merkezler arasında yer alacağını ifade eden Demir, "Dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle turizmde, daha küçük işletmelerin ön plana çıkıp tercihte ilk sıralara oturacağı görülüyor. Tüketicilerin önceliği sağlık olacağı için daha az insanın bulunduğu işletmelerde tatil ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yöneleceklerdir. Kapadokya bölgesi bu konuda çok şanslı. Bölgede son yıllarda artan butik oteller tercihte ön plana çıkacak." diye konuştu.

İşletmeler konukları için özel hazırlıklar yapıyor

Konukların sağlıklı bir ortamda tatil yapabilmeleri için işletmelerin de çeşitli tedbirlerle hazırlık yaptıklarını, tek kullanımlık çarşaf, kişiye özel hijyen paketi gibi yeni uygulamalara imza atacaklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Bireysel hijyen koşulları çok önemli. Bu yüzden personelimizin ve işletmenizin verimli hizmet sunabilmesi için hazırlıklar yapıyoruz. Hijyene yönelik sistemi işletmeye monte edip, gelen misafirlerimizi sağlıklı ve kaygıları yok edecek bir düzenlemeyle ağırlamaya başlayacağız. Konuklarımız, kapıya geldiği andan itibaren dezenfekte çalışmalarına bizzat şahit olacak. Dezenfekte tünelinden geçerek otele girecekler, kişiye özel hijyen paketi verilecek. Dokunmak yerine otomat kullanılarak psikolojik rahatlık sağlaması için düzenleme yapıyoruz. Bu hazırlıklarımızın bize faydalı şekilde döneceği düşüncesindeyim."

"Bu süreç Kapadokya'yı olumlu yönde etkileyecektir"

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Meclis Üyesi Abdullah İnal ise bölge turizminin yaz aylarında toparlanacağına inandığını anlattı. En iyi dönemin ise sonbahar aylarında yaşanacağına dair öngörüde bulunan İnal, şunları söyledi:

"Eylül-ekim döneminde Asya ülkelerinden taleplerin geleceğini düşünüyoruz. Kapadokya'yı çok iyi tanıyıp sevdikleri için bölgenin ilk misafirlerinin Asya ülkelerinden olmasını bekliyoruz. 2020 yılı için umutlarımızı kaybetmedik. Daha güçlü bir Türkiye ve turizm sektörü gelecektir. Butik otellere olan ilginin yükseleceğini düşünüyoruz. Artık insanlar kalabalıkların bulunduğu yerleri fazla tercih etmeyecektir. Bu süreç Kapadokya'yı olumlu yönde etkileyecektir."

Yeni dönemle ilgili hazırlıkların şimdiden yapılması gerektiğini vurgulayan İnal, Batı ülkelerine kıyasla Türkiye'nin bu süreci çok daha rahat atlatacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Ekonomi
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Ekonomi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak Ekonomi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Ekonomi
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi Ekonomi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti Ekonomi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hüseyin İnan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ersin Korkut Burak Özçivit
Spor Neymar Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Kapadokya'daki turizmciler koronavirüs süreci sonrasından umutlu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:35:32. #1.14#
title