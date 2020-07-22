Kapadokya'daki turizm tesislerinden turistlere "sağlık öncelikli" tatil imkanı
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Kapadokya'daki turizm tesislerinden turistlere "sağlık öncelikli" tatil imkanı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki konaklama tesisleri, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde, yerli ve yabancı turistlere sağlık öncelikli tatil imkanı sunuyor.

Kapadokya'daki turizm tesislerinden turistlere
22.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:10

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki konaklama tesisleri, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde, yerli ve yabancı turistlere sağlık öncelikli tatil imkanı sunuyor.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, vaka sayısının en düşük olduğu illerden olan Nevşehir yöresinde, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesislerdeki tedbirler, konuklarca da olumlu karşılanıyor.

Rezervasyon yaptıran turistler havalimanı veya otogardan steril servis araçlarıyla alınarak otele getiriliyor. Tesis girişinde görevlilerce karşılanarak valiz ve kişisel eşyası dezenfekte edilerek odalarına götürülen konukların ateşi ölçülüyor, uymaları gereken kurallarla ilgili kendilerine bilgi veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na dahil olan işletmeler, hijyen koşullarını üst düzeyde tutmak amacıyla misafirlerin boşalttığı odalarda detaylı temizlik çalışması yapıyor.

Turistin otele geldiği anda hijyen hizmeti başlıyor

Bölgede "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan 53 tesis arasında yer alan bir işletmenin rezervasyon müdürü Gülcan Özel, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlere güvenli konaklama imkanı sunabilmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele öne çıkan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini, turizm sektöründe de bu başarıyı yürütmeye kararlı olduklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Misafirlerimiz, otele geldiklerinde valizleri dezenfekte ediliyor, kendilerine dezenfektan ve maske veriyoruz, ateşlerini ölçüp odalarına alıyoruz. Görevlilerimiz valizlerini oda kapısına kadar götürüyor, odalara personelimiz girmiyor. Tüm odalarda kişiye özel hijyen setlerimiz bulunuyor. Oda ve kullanım alanları görevlilerimizce sürekli dezenfekte ediliyor. Açık havuzlarda 3-4 saatte bir temizlik ve bakım yapılıyor. Kovid-19 sürecinde bölgedeki butik oteller daha çok tercih edilir hale geldi. Şu günlerde son dakika rezervasyonlarımız arttı. İki haftadır da ağustos ve eylül ayları için yoğun talep geliyor."

Tatil güvenli olunca rezervasyonlar arttı

Bölgede kayadan oyma butik otel işletmecilerinden Ahmet Tutal da konukların, tesisin girişinden itibaren gözle görülür tedbirlerle karşılaştığını, olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Tutal, "Pandemi sürecinde tesisimiz kapalıydı ancak 5 Temmuz itibarıyla hizmete başladık. Hafta sonları özellikle yerli misafirlerimiz yoğunluk oluşturuyor. Butik otellerde, büyük otellere göre sosyal mesafe daha kolay sağlanıyor. Güvenli tatil nedeniyle eylül ayı ve sonrası için rezervasyon taleplerinde yoğunluk yaşanıyor." diye konuştu.

Turistlerin uğrak merkezlerinden Göreme beldesindeki bir tesisin müdürü Yunus Emre Toybıyık ise pandemi sürecinde Kapadokya'da gönül rahatlığıyla tatil yapılabileceğini ifade ederek, "Bölgede vaka sayısı çok düşük. Kapadokya'da, at, ATV araçları ve vadi yürüyüşü turları zaten sosyal mesafeli etkinlikler. Ziyaretçilerimiz burada huzur ve güven içinde tatil yapabiliyor." dedi.

Turistler sağlıklı tatilden memnun

Arkadaşı ile İngiltere'den tatil için gelen Kathie Jayanama da bölgenin bu süreçte tatil yapılabilecek en güzel yerlerden olduğunu, yakınlarına da tatil için bölgeyi önerdiğini söyledi.

Gelecek yıllarda da Kapadokya'ya gelmek istediğini aktaran Jayanama, "Türkiye, koronavirüs ile mücadele konusunda seyahat edilebilecek en güvenli ülkelerden biri. Buradaki insanlar çok cana yakın ve misafirperver. Tüm işletmelerde koronavirüsle ilgili geniş tedbirler alındığını görüyoruz. Biz de maskemizi takarak huzurla gezip turlara katılıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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