Kapadokya'daki turistik tesislere "Sevgililer Günü" dopingi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki konaklama tesislerinde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla doluluk oranı yüzde 80'i aştı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya'daki tesisler hafta sonu yaşanacak yoğunluk için hazırlanıyor.

Sevgililer Günü'nü bölgenin mistik atmosferinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu rezervasyon yoğunluğu işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği Meclis Üyesi ve Especial Group Genel Koordinatörü Abdullah İnal, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sakin bir dönemin yaşandığı bölgede başlayan hareketliliğin turizmciler açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Şirketleri bünyesinde üç otelde doluluk oranının günler öncesinden tam kapasiteye ulaştığını dile getiren İnal, şöyle konuştu:

"Kısıtlamanın başlamasıyla Kapadokya'da rezervasyonlar düşmüştü. Yılbaşında birçok otel memnun olarak yeni yıla girdi. 14 Şubat'ta da yurt dışına gitmek isteyen misafirler, pandemi koşullarından dolayı çıkamadığından olsa gerek yurt içindeki turizm destinasyonlarını tercih ediyor. En romantik bölge dediğimiz Kapadokya'da, bünyemizdeki tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Konuklarımız için Güvenli Turizm Sertifikası kapsamında tedbirlerimizi alıyoruz. Hafta sonunda yerli konuklarımız sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vakitlerini otelde geçirecek ancak, sabah erken vakitte düzenlenen sıcak hava balon turlarına katılımları konusunda herhangi bir sorun yok. Mutlu ve keyifli dinlenme imkanını Kapadokya'da bulacaklar."

Bölgede otel işleten Serdar Atay da otellerindeki doluluk oranının yüzde 80 seviyesini aştığını kaydetti.

Kapadokya'nın eşsiz güzellikleriyle yerli ve yabancı konuklarını beklediğini ifade eden Atay, "Sevgililer Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle cuma gününden itibaren bölgeye yoğun talep var. Bölgeye gelen yabancı konuklarımıza tur ve etkinlikler konusunda yardımcı oluyoruz. Ancak yerli konuklarımız balon turları dışında otelde olacakları için teras ve diğer alanlarımızı da onlar için hazırlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan