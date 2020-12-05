Kapadokya'daki turistik merkezlerde Kovid-19 sessizliği
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Kapadokya'daki turistik merkezlerde Kovid-19 sessizliği

05.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:47

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sakinlik yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sakinlik yaşanıyor.

Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yeraltı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseleri, doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile bilinen bölgede, müze ve ören yerleri ile hediyelik eşya satış alanları dün akşam saat 21.00 itibarıyla kepenk kapattı.

Turistlerin yoğunluk oluşturduğu, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Uçhisar, Göreme, Ortahisar beldeleri ve çevresindeki doğal güzelliklerle bezeli alanlar sessizliğe gömüldü.

Bölgeye gelen konukların gün içinde katıldığı aktivitelerden at ve deve turları ile arazi araçlarıyla düzenlenen etkinliklerde kullanılan tur güzergahlarında da sakinlik yaşanıyor.

Bölge genelinde, trafiğin minimum seviyeye indiği görülürken, peribacalarıyla kaplı vadiler en sakin hafta sonunu geçiriyor.

Kapadokya'daki turistik merkezlerde Kovid-19 sessizliği
Kapadokya'daki turistik merkezlerde Kovid-19 sessizliği
Kapadokya'daki turistik merkezlerde Kovid-19 sessizliği
Kapadokya'daki turistik merkezlerde Kovid-19 sessizliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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