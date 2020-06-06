Kapadokya'daki bazı otellerden sağlık personellerine yüzde 30 indirim
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Kapadokya'daki bazı otellerden sağlık personellerine yüzde 30 indirim

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki bazı konaklama tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde fedakarca görev yapan sağlık personelinin uygun tatil imkanından yararlanabilmesi amacıyla yüzde 30 indirim uyguluyor.

06.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:48

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki bazı konaklama tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde fedakarca görev yapan sağlık personelinin uygun tatil imkanından yararlanabilmesi amacıyla yüzde 30 indirim uyguluyor.

Ülke genelinde, 1 Haziran itibarıyla başlayan "yeni normal dönem" için kapılarını açan Kapadokya'daki tesislerde hazırlıklara hız verildi.

Geniş bir coğrafyaya sahip olması dolayısıyla turistlerin birbirinden bağımsız şekilde aktivitelere katılarak, peribacaları arasında masalsı bir tatil imkanına kavuşabileceği bölge, konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Son düzenlemelerin yapıldığı tesislerde, odalar dezenfekte edilirken, çeşitli alanlara dezenfektan üniteleri, odalara ise hijyen paketleri yerleştiriliyor.

Ürgüp ilçesindeki Zeydem Cave Suit Müdürü Meriç Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın sosyal mesafenin gözetildiği tatil sürecinde en uygun turizm destinasyonu olduğunu belirtti.

Meriç, bölgeyi tercih edecek konukların at, ATV ve arazi araçlarıyla düzenlenen turların yanı sıra vadi yürüyüşleri gibi bireysel aktivitelere katılarak gönüllerince eğlenip, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler arasında dinlenme imkanı elde edebileceklerini dile getirdi.

Tesislerinde, koronavirüs ile mücadele sürecinde büyük emek sarf eden sağlık personeline yararlı olabilmek adına kampanya düzenlediklerini de aktaran Meriç, "Sağlık personeli bu süreçte çok emek verip yoruldu. Onlar bu savaşın baş askerleriydi. Sadece sağlık çalışanlarına yönelik yüzde 30 indirim uygulayacağız. Onlar için küçük sürpriz ve hediyelerimiz de olacak." dedi.

"Doğrudan gerçekçi indirim uyguluyoruz"

Ürgüp'teki Tafana Cave Otelin sahibi Fatih Mehmet Dilaver de Türkiye'de salgınla mücadelenin diğer ülkelere kıyasla daha başarılı şekilde yürütüldüğünü, bunun da baş aktörlerinin sağlık çalışanları olduğunu kaydederek, tesislerinde tüm sağlık personeline yüzde 30 indirim uygulayacaklarını söyledi.

Kapadokya'nın, geçmiş yılların aksine, yerli turistlerce sahil kesiminden daha çok talep gösterilen bölge olacağına inandığını ifade eden Dilaver, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarını bu süreçte yakinen takip ettik, çok özverili çalıştılar. Fedakarca çalışan sağlıkçılar için bu dönemde çeşitli jestlerde bulunuldu. Bizler de tesisimize geldiklerinde örneğin haziran ayında oda fiyatımız 300 lira iken yüzde 30 doğrudan gerçekçi indirim uyguluyoruz. Gelecek aylarda da fiyatlar güncellense de aynı indirim oranını sunmaya devam edeceğiz. Kapadokya bir marka, buraya olan yerli misafir talebi artıyor. Bölgedeki otellerde oda sayısının az olması, konuklarla birebir ilgilenilmesi ve hizmet unsurlarının daha rahat uygulanabilir olması önemli. Haziran ortası itibarıyla talep alıyoruz, temmuz, ağustos ayları için daha yoğun bir ilgi var. Bu süreçte düğünler de yaz aylarına ertelendi, dolayısıyla balayı çiftlerinin de ilk tercihi Kapadokya oluyor."

Kapadokya ideal bir turizm merkezi

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Yunis Ünal ise insanların yoğunluk oluşturduğu alanlardan uzak kalmak isteyenler için Kapadokya'nın ideal bir turizm merkezi olduğunu belirtti.

Ünal, sağlık çalışanlarının bölgeyi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla turist rehberlerinin de kendilerine gerekli kolaylığı sağlayacaklarını, emektar sağlık personelini bölgede ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Kapadokya'daki bazı otellerden sağlık personellerine yüzde 30 indirim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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