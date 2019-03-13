Kapadokya'da Yıkılan Kaçak Yapı Sayısı 53'e Ulaştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından alınan kararlar sonrasında bugün Uçhisar'da 2, Ortahisar'da 3 ve Göreme'de 1 olmak üzere 6 kaçak yapının yıkımı daha gerçekleştirildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından 14 Şubat tarihinden itibaren başlayan yıkım kararları sonrasında bölgede yıkılan kaçak yapıların sayısı 53'e ulaşmış oldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA