Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi
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Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistler yeni yıla çeşitli mekanlarda eğlenerek girdi.

01.01.2020 01:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:50
Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistler yeni yıla çeşitli mekanlarda eğlenerek girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar eğlence merkezleri oldu. Bölgedeki bazı oteller kapılarını yılbaşı için açmazken, 300 ile 800 kişi arasındaki bir potansiyele sahip olan yeraltı eğlence merkezleri, yeni yılın coşkusunu fazlasıyla yaşayan ana merkezler oldu. Eğlence merkezinde noel baba turistlerle eğlendi. Eğlence merkezinde mangalda ateş yakıp etrafında dans eden turistler, havai fişekler altında eğlendi. 


Kaynak: DHA
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