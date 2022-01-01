Kapadokya'da yeni yıl kutlandı - Haberler
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Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlence merkezlerinde girdi.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlence merkezlerinde girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Yerli ve yabancı turistler çeşitli eğlencelerle yeni yılı kutladı. Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek gösterilerini izledi. Çevre illerden gelen yerli turistler ise, Uçhisar Kalesi çevresindeki eğlence merkezlerinden atılan havai fişek gösterilerini izleyerek 2022 yılına girdiler. Jandarma ve polis ekipleri gece yarısı eğlenceden dönen sürücülere alkol kontrolü yaptı.


Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Kapadokya'da yeni yıl kutlandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri

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