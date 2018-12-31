Kapadokya'da yeni yıl coşkusu başladı

Yerli ve yabancı turistler yeni yılı Kapadokya'da karşılıyor

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yılı coşkuyla karşılıyor.

2019 yılına saatler kala Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Sühan Otelde yerli ve yabancı turistler yeni yıl coşkusunu yaşıyor. Yeni yıl coşkusunu Kapadokya'da yaşamak isteyen turistler için çeşitli etkinlikler düzenleyen otellerden Sühan Otel katılmış olduğu O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Atalay Temiztürk'ün yanı sıra Dilek Alşahan ile 2019 yılına merhaba diyecek. Kapadokya'da yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistler Kapadokya'da yeni yıla girecek olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederlerken yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini dilediler.

Avanos Sühan Otel Operasyon Müdürü Emrah Bıyıklı, "Otelimizde her sene olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerimize hazırlamış olduğumuz etkinliklerle hizmet vermekteyiz. Özellikle yerli misafirlerimizin yanı sıra İtalyan ve İspanyol misafirlerimiz Kapadokya'da yeni yıla büyük ilgi gösteriyor. Sanatçılarımız ile birlikte bölgemizde yılbaşını coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA