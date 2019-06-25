Kapadokya'da yaz tatili yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da okulların tatil olmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya bölgesi, yaz tatili ile birlikte yerli turistlerin akınına uğruyor. Çok sayıda aile, okulların tatil olması ile birlikte Kapadokya bölgesine geldi. Tatilciler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan peribacalarını, Avanos ilçesinde yer alan sallanan köprü ile Göreme ve Ortahisar beldelerindeki tarihi mekanları gezdi. Ziyaretçiler tarihi güzellikleriyle dolu Kapadokya'da bol bol fotoğraf çektirdi.



Kaynak: DHA

- Nevşehir