Kapadokya'da, yamaçtan kopan kaya parçası yola devrildi - Haberler
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Kapadokya'da, yamaçtan kopan kaya parçası yola devrildi

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Korkmazer - Güncel
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Kapadokya'da, yamaçtan kopan kaya parçası yola devrildi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken karayolu ekiplerin çalışmasıyla 2 saat sonra ulaşıma açıldı.

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Göreme Beldesi Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında meydana geldi. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgede yamaçta bulunan kaya parçası yola düştü. Yol ulaşıma çift yönlü olarak kapandı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. İş makinesinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kaya parçası yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı.


Kapadokya'da, yamaçtan kopan kaya parçası yola devrildi

Kapadokya'da, yamaçtan kopan kaya parçası yola devrildi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Kapadokya, Turizm, Güncel, Haberler

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