Kapadokya'da vadi içerisine atılan klozet pes dedirtti
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Kapadokya'da vadi içerisine atılan klozet pes dedirtti

Kapadokya'da vadi içerisine atılan klozet pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerden olan Devrent vadisinde gönüllü temizlik yapan gençler tarafından vadi içerisinde atılmış klozet bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerden olan Devrent vadisinde gönüllü temizlik yapan gençler tarafından vadi içerisinde atılmış klozet bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Devrent vadisinde bir yardımlaşma derneği gönüllüleri tarafından vadide temizlik yapıldı. Gönüllü gençler tarafından vadi içerisine atılmış boş şişelerin yanı sıra birçok çöp ile karşılaşırken çöpler arasında vadi içerisinde atılmış olan klozet bu kadarına da pes dedirtti.

Çalışmayı koordine eden yetkililer, çevre bilinci konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla başlattıkları projenin geleneksel hale getirilerek sürdürüldüğü belirtildi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kapadokya'da vadi içerisine atılan klozet pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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