Kapadokya'da turistler, yeni yılın ilk saatlerinde balonlarla uçtu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, 2022'nin ilk gününde sıcak hava balonlarıyla uçtu.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, 2022 yılının ilk gününde gökyüzünde uçuş heyecanı yaşadı. Yeni yılın ilk saatlerinde konakladıkları otellerden alınan turistler, sıcak hava balonlarının ana kalkış merkezi konumundaki Göreme beldesindeki platforma getirildi. Balonlar şişirildikten sonra sepete binen turistler, gökyüzünde bölgenin doğal yapısı ile bütünleşen manzarayı izleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Turistlerin sıcak hava balonu ile Kapadokya turu yaklaşık 1 saat sürdü.

Balon pilotu Nejat Öksüz ise, "2022'nin başarılı, mutlu ve sağlıklı geçmesini temenni ediyorum. Buradaki misafirlerimize gökyüzünde görsel bir şov sunarak, 2022'nin ilk gününü taçlandıracağız" diye konuştu.