Kapadokya'da turistler 2022'yi peribacaları arasında karşıladı

Kapadokya'da yerli ve yabancı konuklar, peribacaları arasındaki çeşitli tesislerin yanı sıra kayadan oyma eğlence merkezlerinde yeni yılı karşıladı.

Bölgede, günler öncesinden tam doluluğa ulaşan konaklama tesisleri ve eğlenme mekanlarında akşam saatlerinde itibaren yılbaşı için hazırlanan programlar düzenlendi.

Uçhisar beldesindeki bir yer altı eğlence merkezinde düzenlenen "Türk Gecesi" programında çeşitli halk oyunları ve gösteriler sahnelendi.

2022 yılını Kapadokya'da karşılayan turistler, gecenin ilerleyen vakitlerine kadar doyasıya eğlendi.

Nevşehir, Ürgüp, Göreme ve Uçhisar'da yılbaşı gecesi ihtişamlı ışıklandırmalar uygulandı.

Göreme ve Uçhisar beldelerinde yeni yıla girilmesiyle birlikte gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, peribacalarıyla kaplı bölgede ilgi gördü.