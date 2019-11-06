Kapadokya'da turist sayısındaki artış devam ediyor

06.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:06

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, müze ve ören yerlerini, ocak-ekim döneminde 3 milyon 292 bin 109 turist ziyaret etti.

Geçen yıl 2 milyon 949 bin 542 turistle rekor sayıda ziyaretçi ağırlayan Kapadokya'da, bu yılın ilk 10 aylık döneminde 3 milyon 292 bin 109 turistle yeni bir rekora imza atıldı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken, 2019 yılı için 3 milyon ziyaretçi hedeflenen bölgede, bu rakam, yıl bitmeden 10 aylık dilimde aşılmış oldu.

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeyi yılın 10 aylık diliminde ziyaret eden turist sayısı; 2018'in aynı dönemine göre yüzde 26, 2017'ye göre yüzde 69, 2016'ya göre yüzde 142, 2015'e göre ise yüzde 37 oranında artış gösterdi.

"Yıllardır düşlenen hedef aşıldı"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır düşlenen "3 milyon" hedefinin aşılmasının bölge turizmi açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Gelecek yıl daha fazla yerli ve yabancı turist beklediklerini dile getiren Durmaz, şöyle konuştu:

"Kapadokya 2018'de altın yıl yaşamıştı, 2019'da zirveye ulaştı. Bu yıl beklediğimizin üzerinde misafir ağırladık. İstatistiklere göre 10 ayda 3 milyon bandının aşıldığı görülüyor. 2020 yılında ise 5 milyona yakın turist hedefliyoruz. Ancak altyapı, otopark ve konaklama tesislerinin artırılması gerekiyor. Çünkü bu yıl konaklamada daralma oldu. Yoğunluk nedeniyle turistler, çevre il ve ilçelerde konaklamak durumunda kaldı."

Göreme beldesinde otel işleten Kemal Cingil ise Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine mutlu şekilde dönmelerinin, bölgenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, "Otelimiz yaklaşık 6 ay önce açıldı. Bu süreç boyunca hep tam doluluk yaşadık. Bu sene 3 milyon hedefi aşıldı. 2019'da Rus turistler beklediğimizden daha fazla talep gösterdi. Kapadokya'nın doğal güzelliklerine turistler hayran kalıyor. Döndüklerinde ise adeta buranın fahri tanıtım elçisi oluyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede hizmet veren bir acentenin yetkilisi Nuran Aktaş da geçmiş dönemlere kıyasla bu yıl bölgede yaşanan yoğunluğun, turizm sektörü paydaşlarını memnun ettiğini, yerli ve yabancı turistlerin Kapadokya'ya gösterdiği ilginin gelecek yıllarda daha da artmasını ümit ettiklerini aktardı.

Son 5 yılın ilk 10 aylık ziyaretçi sayıları

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerine, son 5 yılın ocak-ekim dönemlerinde gerçekleşen ziyaretçi sayıları şöyle:

Dönem 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 91 bin 956 45 bin 960 44 bin 532 102 bin 540 123 bin 244 Şubat 117 bin 541 55 bin 840 51 bin 405 110 bin 289 128 bin 955 Mart 155 bin 66 80 bin 392 72 bin 541 172 bin 33 188 bin 487 Nisan 254 bin 868 149 bin 627 196 bin 827 320 bin 287 360 bin 46 Mayıs 365 bin 317 226 bin 348 322 bin 17 280 bin 246 333 bin 655 Haziran 226 bin 227 114 bin 563 220 bin 972 250 bin 960 428 bin 230 Temmuz 270 bin 841 162 bin 505 264 bin 702 309 bin 850 393 bin 728 Ağustos 412 bin 270 222 bin 588 324 bin 686 412 bin 559 566 bin 33 Eylül 282 bin 31 164 bin 996 242 bin 848 320 bin 696 380 bin 12 Ekim 227 bin 787 135 bin 473 205 bin 621 324 bin 375 389 bin 719 Toplam 2 milyon 403 bin 904 1 milyon 358 bin 292 1 milyon 946 bin 151 2 milyon 603 bin 835 3 milyon 292 bin 109

Kaynak: AA