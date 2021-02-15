Kapadokya'da tüf kayayı oyarak bağ evi yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kapadokya'da tüf kayayı oyarak bağ evi yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

15.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:28
Kapadokya'da tüf kayayı oyarak bağ evi yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Nevşehir'in Ortahisar beldesinde 3. derece doğal sit alanındaki arazide tüf kayayı oyarak bağ evine dönüştürdüğü tespit edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Ortahisar beldesinde 3. derece doğal sit alanındaki arazide tüf kayayı oyarak bağ evine dönüştürdüğü tespit edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, jandarma ekiplerinin, belde kırsalında sit alanı içinde tüf kayaların izinsiz oyulduğu yerde inceleme yaptığı belirtildi.

Kaçak yapıların tespit edilmesi için bölge genelinde çalışmaların sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da doğal yapı ve varlıkların korunmasını sağlamak maksadıyla çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımı ile faaliyet gerçekleştirilmiştir. Ortahisar beldesinde sit alanı içerisinde koruma altında olan alanda S.D'nin izinsiz kaya kesmek suretiyle bağ evi amaçlı oda yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında hazırlanan evrak, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emina Jahovic Meghan Markle Hüner Coşkuner Seren Serengil
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Erol Bulut Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapadokya'da tüf kayayı oyarak bağ evi yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:33:59. #1.16#
title