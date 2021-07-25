Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı

Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tarihsel geçmişi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tarihsel geçmişi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı.

Nevşehir Valiliği'nin organizasyonu ile düzenlenen peribacalarındaki görsel şölen, Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü yakınlarındaki peribacaları bölgesinde gerçekleştirildi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in de katıldığı etkinlikte, Kapadokya'nın jeolojik oluşumu, sonrasında da Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Frig, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yaşanmış tüm medeniyetlerin tarihsel süreci, 3D Mapping teknolojisiyle peribacalarına yansıtılarak anlatıldı. Yaklaşık 30 dakika devam eden etkinliği çok sayıda yerli ve yabancı turist de izleme imkanı buldu.


Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Bakan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Mehmet Topal Jimmy Durmaz Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:21:59. #1.16#

title