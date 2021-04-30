Kapadokya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim
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Kapadokya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik alanlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün akşam saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik alanlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün akşam saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, tam kapanma sürecine girilmesiyle peribacaları ve ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde yeniden sessizlik hüküm sürmeye başladı.

Önemli turistik merkezlerden Ürgüp ve Derinkuyu ilçesi ile Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ve Çavuşin köyünde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda yabancı turist sakin ortamda, sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek gezinti yaptı.

Baharın gelişi ile yeşile bürünen, Pers dilinde "Güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'da, sahiplerince doğaya bırakılan atlar peribacaları arasındaki arazide güzel görüntüler oluşturdu.

Avanos ilçesinde Kızılırmak'ın ayırdığı iki yakayı birleştiren ve ilçenin simgelerinden asma köprü ise son haftaların en sakin gününe sahne oldu.

Öte yandan, turistlerin bölgenin manzarasını gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balon turu ile atlı tur ve arazi araçlarıyla düzenlenen etkinlikler de tam kapanma sürecinde yapılamayacak.

Kapadokya'da 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
Kapadokya'da 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
Kapadokya'da 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
Kapadokya'da 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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