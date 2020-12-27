Kısıtlama ile birlikte Kapadokya turistlere kaldı
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Kısıtlama ile birlikte Kapadokya turistlere kaldı

27.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:19

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sokağa çıkma kısıtlamasında turistler manzarayı gökyüzünden kuşbakışı izledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sokağa çıkma kısıtlamasında turistler manzarayı gökyüzünden kuşbakışı izledi.

Tüm Türkiye'de cuma akşam saat 21.00'de başlayan ve pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistler sıcak hava balon turları ile peribacalarını kuşbakışı izlemenin keyfini yaşadı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balon turlarına katılan turistler maske ve sosyal mesafe kurallarına göre havalanırken, yaklaşık1 saat süren tur ile peribacalarını kuşbakışı izledi. Balona binmeyen turistler ise sıcak hava balonlarının gökyüzündeki görsel şölenini bol bol fotoğrafladı.

Göreme Balon pilotlarından Sezer İrem, bölgeye gelen turistlerin Kapadokya'dan mahrum kalmayacaklarını söyledi. İrem, "Kısıtlama ile birlikte sıcak hava balonlarımız havalanıyor. En azından bölgeye gelen yabancı misafirlerimiz Kapadokya'dan mahrum kalmayacaklar. Biz Göreme Balonculuk olarak tüm önlemlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe ve dezenfektan ile bugün ki uçuşumuzu tamamlayacağız" dedi. - NEVŞEHİR

Kısıtlama ile birlikte Kapadokya turistlere kaldı
Kısıtlama ile birlikte Kapadokya turistlere kaldı
Kısıtlama ile birlikte Kapadokya turistlere kaldı
Kısıtlama ile birlikte Kapadokya turistlere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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