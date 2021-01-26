Kapadokya'da sıcak hava balonları yeni yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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Kapadokya'da sıcak hava balonları yeni yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:36
Kapadokya'da sıcak hava balonları yeni yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıcak hava balonları yeni yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıcak hava balonları yeni yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi.  

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 2021 yılının ilk uçuşuyla birlikte gökyüzü ile buluştu. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan yaklaşık 50 balon gökyüzünde renkli görüntüler verdi. Yaklaşık 1 saat boyunca gökyüzünde kalan sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarını kuşbakışı izlemenin keyfini yaşarken Voyager Balloons sahibi Halis Aydoğan açıklamasında yeni yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Aydoğan, "2021 yılının ilk balon uçuşunu bu sabah gerçekleştiriyoruz. Dün hava şartları müsait olmadığı için gerçekleştirememiştik. Bölgemiz ve Türkiye açısından hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yıl sıcak hava balonlarına ilginin 2020'ye göre daha fazla olmasını ümit ederekten herkesin yeni yılını kutluyoruz. Bugün balon turlarına ilgi oldukça yoğun ve 50 balon Kapadokya semalarında olacak" dedi. 

Kaynak: Tourism Today

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