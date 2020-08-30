Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteriyle havalandı
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Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteriyle havalandı

Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteriyle havalandıTÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

30.08.2020 08:02 | Son Güncelleme: 30.08.2020 08:07

Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteriyle havalandı

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balon kalkış alanında havalanan balonların sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk bayrakları asıldı. Sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerle birlikte Kapadokya semalarını süsledi. Kapadokya bölgesine fotoğraf çektirmek için gelen gelin ve damatlar Atatürk posteri önünde poz verdi.

Önemli bir günde havalandıklarını belirten balon pilotu Gökhan İkizoğlu, Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah her zamanki gibi güzel uçuşlarımız ve bayramlarımız olacak. Bu gün çok büyük bir Atatürk posteri astık. Bir de büyük Türk bayrağımız bulunuyor. Bu poster ve bayrağı havalandırmak bizim için çok önemli diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren uçuşta peribacalarını arasında süzülerek hem yörenin doğal güzelliklerini izlemenin keyfini çıkartırken hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteriyle havalandı

Kaynak: DHA

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