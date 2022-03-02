Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası

AA, Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle üç gündür gerçekleştirilemiyor.

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle üç gündür gerçekleştirilemiyor.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, bölge semalarını renklendiren aktivite, olumsuz hava koşullarından dolayı hafta başından beri yapılamıyor.

Turistlerin ilgisini çeken sıcak hava balon turları, hava koşullarının normalleşmesi ile önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak.

Yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Turizm, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title