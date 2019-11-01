Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına "rüzgar" engeli

01.11.2019 08:56

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Turistlere, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı coğrafyayı gökyüzünden izlemelerine imkan veren balon turları, bölgede hızı yer yer saatte 20 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.



Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki vadilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, bölgenin, doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini kuş bakışı izlemek isteyen turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.



Meteoroloji tahminlerine göre, balon turları yarından itibaren yeniden düzenlenebilecek.

Kaynak: AA