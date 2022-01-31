Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına kar molası - Haberler
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Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına kar molası

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına kar molası

Kapadokya bölgesinde, turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle bir haftadır yapılamıyor.

Kapadokya bölgesinde, turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle bir haftadır yapılamıyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de 12 ay boyunca turizmin sürdüğü Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turları, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün de gerçekleştirilemedi.

Elverişli hava şartlarında yılda ortalama 250 gün Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen balonlar, ziyaretçilerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izlemesine imkan sunuyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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