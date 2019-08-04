Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi

Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

4.08.2019 11:56
Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan, aynı zamanda sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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