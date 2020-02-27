Kapadokya'da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca iptal edildi
Haberler » Güncel » Kapadokya'da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca iptal edildi - Haber

Kapadokya'da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 2 günlüğüne iptal edildi.

27.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:50
Kapadokya'da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca iptal edildi

'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 2 günlüğüne iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma günü iptal edilmiştir" denildi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler