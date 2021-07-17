Kapadokya'da seyir halindeki otomobil yandı
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Kapadokya'da seyir halindeki otomobil yandı

Kapadokya'da seyir halindeki otomobil yandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapadokya bölgesi Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Furkan Haskahraman yönetimindeki 38 SZ 650 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmındaki arıza nedeniyle alev aldı. Haskahraman otomobili sağa çekip indi. Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.


Kapadokya'da seyir halindeki otomobil yandı
Kapadokya'da seyir halindeki otomobil yandı
Kapadokya'da seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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