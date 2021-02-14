Kapadokya'da "Sevgililer Günü" yoğunluğu
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Kapadokya'da "Sevgililer Günü" yoğunluğu

14.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:15
Kapadokya'da

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki turistik merkezlerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki turistik merkezlerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşandı.

Sevgililer Günü'nü bölgede geçirmek isteyen çiftlerin yoğunluk oluşturduğu konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Yurt içi ve yurt dışından Kapadokya'ya gelenler, sabahın erken vakitlerinden itibaren peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanlarda gezintiye çıktı.

Bazı turistler ATV motorlarla dolaşırken bazıları da at sırtında bölgenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetti.

Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde gezinti yapan Abdulcabbar Kar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı Adana'dan aylardır dışarı çıkmadığını 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsat bilerek bölgeye geldiğini belirtti.

Kapadokya'ya daha önce de geldiğini ancak her ziyaretinde ayrı bir keyif aldığını aktaran Kar, "Kapadokya'ya her geldiğimde yeni yerler keşfediyorum. Arkadaşımla peribacaları arasında geziyoruz. Doğam gereği aslında çok gezen biriyim ama salgın sürecinde genelde evdeydik, bugünü fırsat bilip buraya geldik." dedi.

Rus turist Valeria Tretiakova ise bölgenin sıra dışı manzarasına hayran kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki güzellikleri kelimelerle tarif etmem çok zor ama Kapadokya'ya dair harika duygular hissediyorum. Etraftaki manzara çok güzel. Erkek arkadaşımla böyle eşsiz bir doğada geziyor olmak keyif verici. Sevgililer Günü'nde buradayım ve bu hislerimi tarif edecek söz bulamıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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