Kapadokya'da rekor yılın ardından Kovid-19 sessizliği Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, coğrafi güzellikleri ile masalsı bir görünüm sunan Kapadokya'da, koronavirüs tedbirleri öncesi turistlerin oluşturduğu yoğunluk yerini boş alanlara bıraktı.

2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 turist sayısıyla rekor sevinci yaşanılan Türkiye'nin gözde turizm bölgesi Kapadokya'da, Kovid-19 salgınının ardından müze ve ören yerlerinin de ziyarete kapatılmasıyla turist sayısı dibe vurdu.

Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölge, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Bölgede önceki yıllarda turistlerin yoğunluk oluşturduğu, turnikelerde sıra beklediği birçok alanda yaşanan sakinlik dikkati çekiyor.

Sertifikasyon programı kapsamında hazırlıklar yapılacak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı da olan Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi alan bölgenin koronavirüs ile mücadele sürecinin ardından eskisinden daha canlı bir turizm merkezi konumuna geleceğini belirtti.

Her yıl yüz binlerce turistin bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli aktivitelere katılmak amacıyla Kapadokya'ya geldiğini dile getiren Dinler, şöyle konuştu:

"Kapadokya'daki coğrafi güzelliklerin, milyonlarca yıl önce çevredeki volkanik dağların püskürttüğü lav ve küllerin zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıktığı bilinmektedir. İnsanlık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya, eşsiz manzarasıyla da dünyada alternatifi olmayan bir bölge.

Koronavirüsle mücadele sürecinde müze ve ören yerlerinin geçici olarak kapatılması nedeniyle bugünlerde sakinlik yaşanıyor. En kısa sürede yoğun ziyaretçi trafiğinin olacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Bölgedeki turistik işletmeler olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde koronavirüs mücadele süreci sonrası için başlatılacak olan sertifikasyon programı kapsamında gerekli ve yeterli hazırlıkları yaparak hizmete başlayacağız."

Kaynak: AA