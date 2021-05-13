Kapadokya'da Ramazan Bayramı'nda "tam kapanma" sessizliği
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Kapadokya'da Ramazan Bayramı'nda "tam kapanma" sessizliği

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Nevşehir'deki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya'daki turistik merkezlerde Ramazan Bayramı'nda sessizlik hüküm sürüyor.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Nevşehir'deki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya'daki turistik merkezlerde Ramazan Bayramı'nda sessizlik hüküm sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Ortahisar, Uçhisar beldeleri ve çevresindeki merkezlerde salgın öncesi dönemlerdeki yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.

Önceki yıllarda tüm tatil süreçlerinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bölge, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tedbirler nedeniyle tarihinin en sakin dönemini yaşıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kısıtlı sayıdaki yabancı turistlerin gezinti yaptığı görülürken, turistlere yönelik turlarda kullanılan ve sahiplerince araziye bırakılan atlar güzel görüntü oluşturdu.

Kapadokya'da Ramazan Bayramı'nda 'tam kapanma' sessizliği
Kapadokya'da Ramazan Bayramı'nda 'tam kapanma' sessizliği
Kapadokya'da Ramazan Bayramı'nda 'tam kapanma' sessizliği
Kapadokya'da Ramazan Bayramı'nda 'tam kapanma' sessizliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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