Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip

Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Turizmciler, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğa harikası yapılar üzerine yazılan yazılara tepki gösterdi.

Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistleri ziyaret ettiği turizm merkezlerinin başında geliyor. Başta peribacaları olmak üzere bölge, doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ancak bölgede Ortahisar ve Göreme beldesi yakınlarında bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazılarak, zarar verildi. Tarihi güzelliğe sahip bölgede peribacalarına verilen zarar tepki çekti. Kapadokya'da turist rehberliği yapan Ayla Artukoğlu, "Bu yazıların çirkinliği ben ve bir çok insanı rahatsız edecektir. Yazıların yazıldığı yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde Göreme açık hava müzesi bulunuyor. Göreme açık hava müzesi, dünyanın en önemli merkezlerinden birisi. Kapadokya'nın coğrafyası dünyada eşi ve benzeri olmayan bir coğrafya. Bu denli harika bir coğrafya sadece Kapadokya'da bulunuyor. Buranın korunması sadece devlet kanalıyla değil, insanlarımızın duyarlılığı ile de olmalı. Bu yazılar çok çirkin. İnsanlarımızın da bu tür yazılar yazanlara karşı tepki vermelerinin gerektiğine inanıyorum. Yabancı turistler açısından çok utanç verici bir durum" diye konuştu.


Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Merih Demiral Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya'da peribacalarına sprey boyalı tahrip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 18:58:37. #1.16#

title