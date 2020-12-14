Kapadokya'da peribacaları yakınındaki 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi
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Kapadokya'da peribacaları yakınındaki 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi

14.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:04
Kapadokya'da peribacaları yakınındaki 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 2 yapının daha yıkımı tamamlandı.

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 2 yapının daha yıkımı tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde, peribacalarına yakın olduğu ve izinsiz yapıldığı için daha önce sahiplerine tebliğde bulunulan, kullanılmayan iki müstakil ev hafta sonunda İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

Yetkililer, usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamanın ertesi günü başlanılan yıkım çalışmaları kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 200 yıkım işlemi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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