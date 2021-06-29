Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerindeki yazılar temizlendi
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Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerindeki yazılar temizlendi

Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerindeki yazılar temizlendi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ön plana çıkan Kapadokya bölgesindeki, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerine sprey boyayla yazılan yazılar temizlendi.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ön plana çıkan Kapadokya bölgesindeki, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerine sprey boyayla yazılan yazılar temizlendi.

Kapadokya Alan Başkanlığınca başlatılan çalışma kapsamında, Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanları, Göreme ve Ortahisar beldesi çevresindeki bazı peribacalarının ve doğal kaya oluşumlarının üzerine gelişi güzel yazılan yazıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yaptı.

Uzman ekip, doğal oluşumların üzerindeki yazıları "mikro kumlama tekniği" ile temizleyerek, görünümü doğal haline çevirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların cuma gününe kadar süreceği, alan başkanlığı sınırları içinde yer alan kültürel ve doğal değerlerin korunmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edileceği belirtildi.

Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerindeki yazılar temizlendi
Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerindeki yazılar temizlendi
Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerindeki yazılar temizlendi
Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerindeki yazılar temizlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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