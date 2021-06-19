Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
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Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı

Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazılması kamuoyu tarafından büyük tepkilere neden olurken yetkililer henüz herhangi bir çalışma başlatmadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazılması kamuoyu tarafından büyük tepkilere neden olurken yetkililer henüz herhangi bir çalışma başlatmadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazılması yerli ve yabancı turistlerden büyük tepki çekmeye devam ediyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi ile Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi yolu üzerinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılması tepkilere neden olurken Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken buralarda herhangi bir çalışmanın yapılmadığı da görüldü.

Kapadokya'da peribacalarının üzerlerine sprey boyalarlar yazılması havadan görüntülenirken bölgeyi ziyaret eden turistlerinde bu yazılara ve yetkililerin herhangi bir çalışma yapmamasına tepki gösterdi. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı
Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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