Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar kış sezonu defilesi, Kapadokya'da peribacaları arasında gerçekleştirildi.

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar kış sezonu defilesi, Kapadokya'da peribacaları arasında gerçekleştirildi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Paşabağı mevkisindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında düzenlenen defilede, yerli ve yabancı mankenler yeni sezon kıyafetlerini tanıttı.

Etkinlikte, bölgeyi gezen turistlerin podyum olarak belirlenen halının çevresinden geçerek tura devam etmeleri ilginç görüntü oluşturdu.

Defilenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Sonbahar kış kreasyonunu tanıtırken bir yandan da Türkiye'nin turizm alanındaki tanıtımına katkı sağlamış oluyoruz. Tekstil ve moda etkinliğini bir güç olarak görüyoruz. Bugün Kapadokya'yı, gelecekte de başka yerleri tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Manken Jessica May ise ilk kez geçen yıl ziyaret ettiği Kapadokya'da böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buraya ikinci kez geliyorum. Ürgüp'te Temenni Tepesi var. 'O tepeye çıkan mutlaka buraya bir daha gelir' diyorlardı. Oraya çıktım ama bu kadar erken geleceğimi tahmin etmemiştim. Mutlaka dönüyorsun. Kapadokya'da podyuma çıkmak ayrı bir heyecan oldu." diye konuştu.

Manken Tülin Şahin de daha önce çokça ziyaret ettiği Kapadokya'da podyuma çıkmanın keyifli olduğunu söyledi.

Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım Açıklaması
Göğsümüzü kabartan anlar! NATO, TSK'nın envanterindeki yeni silahı tanıttı
Göğsümüzü kabartan anlar! NATO, TSK'nın envanterindeki yeni silahı tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Deniz Çakır Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 10:02:38. #1.11#

title