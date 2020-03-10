Kapadokya'da otellerde dezenfeksiyon eğitimi veriliyor
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Kapadokya, Türkiye, Güncel

Kapadokya'da otellerde dezenfeksiyon eğitimi veriliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan otellerde Korona virüsüne karşı alınacak hijyen eğitimi konusunda eğitimler veriliyor.

10.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:14
Kapadokya'da otellerde dezenfeksiyon eğitimi veriliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan otellerde Korona virüsüne karşı alınacak hijyen eğitimi konusunda eğitimler veriliyor.


Çin'de başlayan ve ardından tüm dünyaya sıçrayan korona virüs salgınına karşı Kapadokya bölgesinde hizmet veren otel personellerine hijyen eğitimleri veriliyor. Bir ilaç firmasının temsilcisi olan Görkem Palabıyık otellerde korona virüsüne karşı nasıl dezenfeksiyon yapılması gerektiğini anlatıyoruz dedi. Palabıyık, "Kapadokya bölgesinde ürünlerimizin dezenfeksiyon ve deterjanlarımızın eğitimlerini sürdürüyoruz. Bu aşamada korona virüsü ile ilgili alınması gereken önlemleri ve nasıl dezenfeksiyon sağlanması ile ilgili eğitimler ve kişisel bakım ile ilgili eğitimleri veriyoruz. Kapadokya bölgesinde bulunan otellerde görevli personellere eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu eğitimler ürünlerin nasıl kullanılması gerektiğini ve hijyen bakımı açısından önemli. Çünkü insanlara temizliği nasıl yapacaklarını, hijyenin nasıl, dezenfeksiyonun nasıl yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ürünleri doğru noktada nasıl kullanacaklarını anlatıyoruz. ve otellerin hijyen kalitesini ve standardını artıyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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