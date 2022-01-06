Kapadokya'da otelde yangın paniği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapadokya'da otelde yangın paniği

Kapadokya'da otelde yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 3 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde 3 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin turistik bölgesi olan bağlı Çavuşin köyünde bulunan 3 katlı bir otelde yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise vidanjörlerle su taşıdı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle köye elektrik verilemezken, Avanos, Ürgüp ve Göreme itfaiyelerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Asım Çapacı/ İHA)

Kapadokya'da otelde yangın paniği

Kapadokya'da otelde yangın paniği

Kapadokya'da otelde yangın paniği

Son dakika haberi... Sultanbeyli TEM'de cenaze taşınan otobüste yangın çıktı

Son dakika haberi... Sultanbeyli TEM'de cenaze taşınan otobüste yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title