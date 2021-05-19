Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal oldu
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Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal oldu

Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, bölgede etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Gün doğumundan önce Göreme Beldesi'ndeki kalkış alanında tur için hazırlanan sıcak hava balonları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce uçuşun iptal edilmesinin ardından yeniden park alanlarına çekildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal oldu - Haberler
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