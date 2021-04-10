Kapadokya'da Nisan ayında kartpostallık kar manzaraları

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Kapadokya'da Nisan ayında kartpostallık kar manzaraları Kapadokya'da Nisan ayında peribacaları beyaza büründü Peribacaları karla birlikte güzelleşti Kapadokya'da 2 yıl aranın ardından yine Nisan karı yağdı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nisan ayında yağan kar...

Kapadokya'da Nisan ayında kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya'da Nisan ayında peribacaları beyaza büründü

Peribacaları karla birlikte güzelleşti

Kapadokya'da 2 yıl aranın ardından yine Nisan karı yağdı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nisan ayında yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Nisan ayında beyaza bürünen peribacaları beyaza bürünmesiyle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir'de 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi günü de kar yağışı beklendiği açıklandı.

Nevşehir'e 2 yıl aranın ardından yeniden Nisan karı yağarken bölgeye son olarak 20 Nisan 2019 yılında kar yağışı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN