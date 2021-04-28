Kapadokya'da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya'da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kapadokya'da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü 'Süper Ay' denilen doğa olayı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Kapadokya'da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü 'Süper Ay' denilen doğa olayı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Gökbilimciler tarafından Ay'ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan 'Süper Ay' Kapadokya semalarında güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle sabahın ilk ışıkları ile Kapadokya'da sıcak hava balonları ile görüntülenen süper ay gökyüzü meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu. Kapadokya'da görülen Süper Ay görüntülerini kaydeden İsa Turan sosyal medya paylaşımında, Bu yazıyı yazarken ellerim titreyip gözlerim doldu, tabi ki mutluluktan.

Günler süren çalışma, hesaplama ve mekan arayışı neredeyse 60 saatlik uykusuz geçen yolculuk sonunda Kapadokya'da Süper (Pembe) Dolunayı görüntülemeyi başardım" sözlerini paylaştı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kapadokya'da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü
Kapadokya'da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü
Kapadokya'da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü
Kapadokya'da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü
Kapadokya'da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü
Kapadokya'da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Ünal Karaman Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapadokya'da muhteşem 'Süper Ay' görüntüsü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:59:25. #1.14#

title