Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
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Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi

27.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:15

Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde AFWEU Kültür ve Moda Haftaları kurucusu ve CEO'su Aydın Açık tarafından " Kapadokya Moda Haftası" düzenlendi.

Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde AFWEU Kültür ve Moda Haftaları kurucusu ve CEO'su Aydın Açık tarafından " Kapadokya Moda Haftası" düzenlendi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Yunak Evleri'nden Kapadokya Moda Haftası düzenlendi. Yunak Evleri'nden düzenlenen defilede 36 ülkeden 50 model katılırken tasarımcıların yeni kreasyonlarını tanıttı. Birbirinden şık ve yeni tasarımları programa katılanlara tanıtan mankenler izleyenlerden tam not alırken Kırgızistan'dan gelen tasarımcının yeni sezon gelinlik modelleri de büyük beğeni kazandı.

AFWEU Kültür ve Moda Haftaları kurucusu ve CEO'su Aydın Açık yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesine faydamız olacağına eminim dedi. Açık, " Bugün son günümüz. İlk günümüz de çok farklı kreasyon hazırlayan tasarımcılarımız çıktı. İkinci gün daha büyük sürprizlerimiz oldu. Çünkü bugün çok özel tasarımcılarımız geldi. İstanbul'dan Şebnem Dönmez geldi. Son kreasyonlarını gösterecek. Kırgızistan'dan tasarımcılarımız geldi. O da çok farklı ve eski geleneklerimizi sunacak. İstanbul'dan 1940 ve 1950 yıllarından kadınlarımızın giyinmiş olduğu tasarımları beğeniye sunacak. Bugün sahneye 50 modelimiz çıkacak. Çok güzel bir gösteri olacağına inanıyorum. Çok heyecanlıyız. Ama güzel geçeceğine inanıyoruz. Kapadokya bölgesine faydamız olacağına eminim. Geçen yıl burada bizim ilk denememiz oldu. Tabi ki coğrafyayı tam olarak bilemediğimiz için bazı eksikliklerimiz vardı. Ama bu yıl bu eksikliklerimizi çok iyi giderdik, çok iyi hazırlandık. Şuanda yaptığımız ekipmanlarımız ile çok üst seviyeye çıkardığımıza eminim" diye konuştu.

Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi
Kapadokya'da Moda Haftası düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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