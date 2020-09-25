Kapadokya'da mankenler bağ bozumuna katıldı
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Kapadokya'da mankenler bağ bozumuna katıldı

25.09.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:04
Kapadokya'da mankenler bağ bozumuna katıldı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Asya, Afrika, Avrupa Moda Kültür Haftası (AFWEU) kapsamında düzenlenen Kapadokya Fashion Week'te sahne alan mankenler, bağ bozumuna katıldı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Asya, Afrika, Avrupa Moda Kültür Haftası (AFWEU) kapsamında düzenlenen Kapadokya Fashion Week'te sahne alan mankenler, bağ bozumuna katıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilecek Kapadokya Fashion Week için 36 ülkeden bölgeye gelen mankenler, bölgedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesindeki bağ bozumuna katılan modeller, Kapadokya'nın ünlü bağlarını gezerek üzüm kesti. İlk kez bir bağ bozumuna katıldıklarını belirten modeller, kendileri açısından da oldukça ilginç olan bu köklü geleneği bizzat yaşamanın heyecanlı olduğunu söyledi.

Üzüm keserken bambaşka bir kültürün varlığından çok samimi bir şekilde haberdar olduğunu ifade eden Güney Amerikalı model ve tasarımcı Latoya Rijssen, "Çok sayıda medeniyetin hüküm sürdüğü bu bölgede, insanların asırlar boyunca günümüze taşıdığı bu özel kültürün moda ile birleştirilmiş olmasından son derece mutluyum. Çünkü aynı zamanda moda da insanın hikayesinden bahsediyor, tıpkı burada bir yaşam kültürü kuran üzüm hasadı yapan köylüler gibi" dedi. Bazı mankenler de yöresel kıyafetler giyerek domates salçasını kevgirden geçirdi.

Kapadokya'da mankenler bağ bozumuna katıldı
Kapadokya'da mankenler bağ bozumuna katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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