Kapadokya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 yabancı turiste ceza yazıldı

Kapadokya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 37 yabancı turist hakkında ceza tutanağı tanzim edildi.

Kapadokya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 37 yabancı turist hakkında ceza tutanağı tanzim edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen merkezleri ziyaret etti.

Turistik merkezlerde denetim yapan jandarma ekipleri, maske ve mesafe kurallarına uygun davranmayan 37 yabancı turiste cezai işlem uyguladı.

Göreme beldesindeki tur güzergahında Türkçe ve İngilizce anonslarla uyarıda bulunan ekipleri karşılarında gören turistler, maskelerini bulmak için cep ve çantalarını karıştırdı.

Ekiplerin uyarısının ardından maskesini takan Avusturyalı turist Jon Matteo Brüggenweth, yürüyüş yaparken maskesini çıkardığını ve üzgün olduğunu belirterek, "Kapadokya'daki manzara çok eşsiz. Buradaki tarihi ve kültürel varlıklar harika. Kısa bir yürüyüş esnasında çıkarmıştım ama kendimizi ve diğer insanları korumamız açısından maske önemli." dedi.

Kanadalı turist Spencer Wiman ise "Kapadokya'da doğa yürüyüşünde alan geniş ve diğer insanlarla yakında olmadığımız için maskemi çıkarmıştım. Burası salgın dönemi için çok güvenli bir yer. Burada ilginç kayalar arasında yürümek ve tatil yapmak çok güzel." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan