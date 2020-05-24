Kapadokya'da "Kovid-19" sakinliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapadokya'da "Kovid-19" sakinliği

Türkiye'nin, doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle tanınan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde en sakin sezonunu yaşıyor.

Kapadokya'da
24.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:36

Türkiye'nin, doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle tanınan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde en sakin sezonunu yaşıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta ziyarete kapatılan müze ve ören yerleri, sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Paşabağı ve Zelve ören yeri ile ilginç oluşumlarla kaplı vadilerdeki kayadan oyma tarihi kilise ve manastırların çevresinde iki ayı aşkın süredir sessizlik hakim.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyon 134 bin 387 turistin gezdiği bölgedeki müze ve ören yerlerini, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde mart ortasında ziyarete kapatılmaları nedeniyle bu yılın aynı döneminde 322 bin 894 turist ziyaret etti.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki müze ve ören yerlerinde bu denli sessizliğin turizm tarihinde ilk kez yaşandığını belirtti.

Yılın her ayında çok sayıda yerli ve yabancı turistin ağırlandığı bölgenin, hareketli günlerine yeniden kavuşacağına inandığını kaydeden Durmaz, şöyle konuştu:

"Kapadokya, turizm tarihinin en sakin dönemini yaşıyor. 1990'lı yıllarda Körfez Savaşı sırasında ve terör olaylarının ardından da bölge turizminde gerileme oldu ama hiç bu denli sıfıra inmemişti. Koronavirüs süreci atlatılarak eski günlere kavuşulacağını ümit ediyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle yerli turistlerimizin Kapadokya'da tatilini yapabileceğini umuyoruz. Buradaki müze ve ören yerleri sadece tarihi değil, doğal ve kültürel zenginleriyle de konuklarını adeta büyülüyor. Koronavirüs ile mücadele edilen bu süreçte Kapadokya'nın çok tercih edilen bir yer olacağını düşünüyorum. Çünkü, bölgedeki oteller kalabalık insanların birlikte kullandığı büyük tesisler yerine butik tarzda daha sakin yapılardan oluşmaktadır."

Profesyonel turist rehberi Murat Dinç ise dünyanın dört bir tarafındaki seyahat tutkunlarının Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyaret edebilmek için sabırsızlandığını, koronavirüs riskinin ortadan kalkmasıyla bölgenin eskisinden daha yoğun günlere kavuşacağını öngördüğünü ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kovis-19 önlemleri çerçevesinde geçici olarak kapatılan müze ve ören yerlerinin 1 Haziran Pazartesi günü kapılarını açması planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun Haber
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi Haber
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Haber
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Eren Yıldırım Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Gülçin Ergül Ersin Korkut Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu İlhan Cavcav Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: Kapadokya'da "Kovid-19" sakinliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 11:36:07. #1.15#
title