Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması
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Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, turistlerin yoğun bulunduğu alanlarda ve turistik tesislerde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor.

11.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:06
Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, turistlerin yoğun bulunduğu alanlarda ve turistik tesislerde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor.


Ürgüp Belediyesi ekipleri, Üç Güzeller mevkisindeki peribacalarının çevresinde bulunan seyir ve gezinti alanlarında, yerli ve yabancı turistlerin konakladığı tesislerde virüs riskini azaltmak için dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki turistlere yönelik otel ve diğer konaklama tesislerinin Avrupa standartlarının üzerinde hizmet sunduğunu, özel önem verilen hijyen konusundaki titizliğin artırıldığını belirtti.


Türkiye'nin en az risk bulunan ve güvenle seyahat edilebilir ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığını kaydeden Demir, şöyle konuştu:


"Tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsle mücadele ediliyor. Türkiye olarak çok şanslıyız, zira ciddi bir sorun yaşamamaktayız. Ama oluşmaması için her bireyin üzerine düşen görevi yerine getirmesi açısından otelimizde personelimize gerekli eğitim verildi. Tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz. Tüm temas edilen yüzeyleri dezenfekte edip önlem alıyoruz. Bireysel olarak tüm çalışanlarımız el yıkamadan eldiven kullanımına kadar dikkat etmekte. Türkiye bu konuda çok bilinçli davranıyor. Özellikle otelcilik sektöründe kişisel temizlik çok ön planda tutuluyor. Yıllardır zaten titiz davranıyorduk şimdi biraz daha dikkatli oluyoruz. Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar titiz ve özverili olarak hizmet veriyoruz."

Bölgedeki bir otelin sorumlusu Sonay Kuyucu da yabancı turistlere hizmet sunan tesislerinde genellikle kullan at malzemeler kullandıklarını, eğitimli personelin hijyene üst seviyede hassasiyet gösterdiğini ifade etti.


Odalarda ve tüm kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını anlatan Kuyucu, "Hijyen her zaman ve her koşulda önceliğimiz olmuştur. Personelimiz bu konuda bilinçli ve eğitimlidir. Misafirlerimiz odadan çıktıktan sonra her türlü hijyen koşullarına uygun olarak odalarımız temizlenmekte ve tek kullanımlık malzemeler yenileri ile değiştirilmektedir. Koronavirüsle dünya üç aydır mücadele etmektedir. Türkiye risksiz ülkeler arasında olduğu için herhangi bir endişe duymuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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