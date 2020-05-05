Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sessizlik sürüyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sessizlik sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı önlem için Kapadokya bölgesinde müze, ören yeri ve yer altı şehirleri, geçici süreyle kapatıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce de sıcak hava balon turları, 1 Temmuz'a kadar ertelendi. Cadde ve sokakların boş kaldığı Kapadokya bölgesinde sessizlik sürüyor. Salgın nedeniyle en sakin günlerin yaşandığı Kapadokya'da, hediyelik eşya satılan iş yerlerinin de kapalı olduğu görüldü. Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Kapadokya bölgesinde geçen yıl 3 milyon 834 bin 134 turist ağırlandı.

Kaynak: DHA