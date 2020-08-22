Kapadokya'da kaya evlerde temizlik
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Kapadokya'da kaya evlerde temizlik

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi kaya evlerinde belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Kapadokya'da kaya evlerde temizlik
22.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:56

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi kaya evlerinde belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bugünkü görüntüsüne milyonlarca yıl süren oluşumlar neticesinde kavuşan ve geçmişte insanların barınma ihtiyacını karşıladığı kaya evler bulunuyor. Ürgüp Belediyesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kaya evlerde temizlik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kaya evlerin içinde ve çevresinde kirlilik oluşturan atıkları topladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ekiplerin yaptığı çalışmayı denetledi. Ürgüp'ün önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Aktürk, "Pandemi sürecinde hayatımızı normalleştirirken özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra başlayan bir yoğunluk söz konusu. İlçe olarak yoğun ziyaretçi alıyoruz. Yerli turizm her geçen gün artarak devam ediyor. Bizler belediye olarak en çok yoğunluk gösterdiğimiz yerlerden birisi de şölen alanımızın temizliği. İnsanların gezmiş oldukları ören yerlerinde yerleştirdiğimiz tıbbi atık kutularına maskelerini atmalarını önemsiyoruz. İnsanlar gezdikleri yerlere bir daha geldiklerinde aynı temizlikte görmeleri için hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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