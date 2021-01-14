Masal diyarı Kapadokya beyaz örtüye büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Masal diyarı Kapadokya beyaz örtüye büründü

14.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:50

Nevşehir'in masal diyarını andıran dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya, beyaz örtüye büründü. Büyüleyici manzaraların ortaya çıktığı Kapadokya'da, turistler manzaranın tadını çıkardı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya, karın etkisiyle birlikte beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri karla kaplanınca, kent sakinleri ve turistler kendilerini dışarı attı.

Masal diyarı Kapadokya beyaz örtüye büründü

TURİSTLER KARLA BİRLİKTE BÜYÜLENDİ

Beyaz örtü ile büyüleyici bir manzara ortaya çıkan Kapadokya'da sis de etkisini gösterince adeta masal diyarı oluştu. Doğal güzelliğin ve manzaranın tadını çıkarmak için aracıyla Uçhisar Kalesi çevresinde dolaşmaya çıkan Endonezyalı turist Chiristina Nanda,

"Burada karla karşılaşmaktan çok mutlu oldum. Kapadokya'ya iki yıl önce yine gelmiştim, bu harika yeri çok seviyorum. Kapadokya'da, dünyanın başka yerinde göremeyeceğim güzellikler var." diye konuştu.

Masal diyarı Kapadokya beyaz örtüye büründü

Turistlerin, Kapadokya'ya hayran kaldığını ifade eden turist rehberi Nurven Yuvarlak ise,

"Kapadokya'ya kar yağdığı zaman peribacaları gelinlik giymiş gibi olur. Bölgedeki güzellikleri görmek için insanlar dünyanın dört bir yanından buraya geliyor. Kapadokya'daki aktivitelere katılan turistler burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Kapadokya, herkesin mutlaka görmesi gereken özel bir yer." dedi.

Masal diyarı Kapadokya beyaz örtüye büründü
Masal diyarı Kapadokya beyaz örtüye büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Seda Sayan Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Mesut Bakkal Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masal diyarı Kapadokya beyaz örtüye büründü - Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:50:43. #1.14#
title