Kapadokya'da kar güzelliği
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Kapadokya'da kar güzelliği

12.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:23
Kapadokya'da kar güzelliği

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar ile birlikte peribacaları beyaza büründü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar ile birlikte peribacaları beyaza büründü.

Nevşehir'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte Kapadokya bölgesindeki peribacaları da beyaza büründü. Dünyanın en ilginç yer oluşumları olarak da bilinen peribacaları, kar altındaki görünümüyle ziyaretçileri büyüledi. Karla kaplı peribacaları bölgesini gezen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi.


Kapadokya'da kar güzelliği
Kapadokya'da kar güzelliği
Kapadokya'da kar güzelliği
Kapadokya'da kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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