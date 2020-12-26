Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
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Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

26.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:41

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları sürüyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları sürüyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımları devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından daha önce yıkım kararı alınan ancak işletme sahipleri tarafından yıkılmayan kaçak yapıların yıkımları İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerce yapılıyor. Avanos ilçesine bağlı Devrent vadisinde bulunan ve kaçak yapı olduğu belirlenen bir yapının yıkımı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Kapadokya Bölgesinde hafta boyunca tespit edilen kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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